Flikken Maastricht: officiële trailer voor het achttiende seizoen onthuld

Over precies twee weken (vrijdag 2 februari) gaat het achttiende seizoen van Flikken Maastricht in première bij de NPO en vandaag werd de officiële trailer onthuld door AVROTROS. De politieserie speelt zich af in (de omgeving van) de hoofdstad van Limburg en volgt agenten Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier). In de finale van seizoen zeventien werd Maurice, de broer van Eva, geraakt door kogels van haar collega Wolfs. Over twee weken zie je dus hoe dit afloopt, hoewel de trailer vooral veel actie en weinig dialoog bevat. Flikken Maastricht wordt overigens niet alleen op televisie goed bekeken: vorig jaar stond de serie op de derde plek (na Oogappels en Dag & Nacht) in de top tien met de meest gestreamde series op NPO Start.