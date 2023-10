Flashback: ambitieus maar met manco’s Netflix , Film , Recensie • 20-10-2023 • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

© Netflix

In korte horrorfilm is te zien hoe een jonge yogalerares op het moment dat ze dreigt te sterven haar leven op pauze weet te zetten.

Flashback begint met een bitterzoete scène waarin de hoofdrolspeelster (Haley Bishop speelt een yogalerares) zich afvraagt hoe dat is als je doodgaat en alle belangrijke momenten uit je leven nog eens voorbijschieten. Ze noemt dat een speciaal ‘jukeboxmoment’. Met je eigen greatest hits. Het is niet zonder reden dat filmmaker Jed Shepherd deze gedachte poneert in zijn korte film: de yogalerares wordt op een gegeven moment het slachtoffer van een huisoverval. Als ze op een avond met haar vriend (Amar Chadha-Patel) in bed ligt dan horen ze een geluid. Haar vriend zegt voordat hij gaat kijken nog zoiets als: als ik word doodgeschoten, houd dan een feestelijke uitvaart.

© Netflix

Maar de man wordt doodgeschoten. En even later vuurt een overvaller ook kogels af op de yogalerares. Zij wordt geraakt en belandt meteen in het ‘jukeboxmoment’. Dat moment waar ze al zo vaak over heeft nagedacht. Terwijl dierbare herinneringen voorbijvliegen weet ze de tijd stil te zetten; het nummer op pauze te zetten. Ze reist naar een van haar herinneringen, en dan naar een andere herinnering. In de hoop dat ze de dood van haar grote liefde kan voorkomen. Dit alles oogt net als de andere korte film (Disco Inferno) die gisteren verscheen bijzonder sfeervol. Zo tolt de camera op een gegeven moment vakkundig om Bishops personage heen.

© Netflix

Alleen rijst de vraag: waar wil Shepherd precies heen? Net als in Disco Inferno ontbreekt het in Flashback aan een geprononceerd en bevredigend einde. Dat is ook een moeilijke opgave: beide films duren net iets langer dan een kwartier, en binnen die korte tijd wil je als filmmaker véél vertellen. We moeten deze kortfilms dan maar beschouwen als trainingen voor de makers, in de hoop dat ze de volgende poging met iets overtuigender materiaal over de brug komen.

Flashback, vanaf vrijdag 20 oktober 2023 bij Netflix