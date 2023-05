Flaked S2 van Netflix onthult nieuwe trailer

Chip (Will Arnett) probeert uit een diep dal te klimmen in de trailer voor het tweede seizoen van de Netflix-serie Flaked.

In de nieuwe reeks keert de zelfhulpgoeroe na een korte afwezigheid terug naar Venice, waar hij inmiddels niet meer echt welkom is. Hij heeft geen winkel, geen vrienden en geen onderkomen. En dus moet hij het vertrouwen van iedereen terug zien te winnen, zonder te vervallen in oude gewoonten. Arnett bedacht Flaked in samenwerking met Mark Chappell (die al met hem werkte aan The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret) en Mitch Hurwitz (die al met hem werkte aan Arrested Development ) is één van de producenten. Arnett doet op Netflix tevens de stem van BoJack Horseman en is daarnaast ook bij de VOD-dienst te zien in de serie Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events