Flaked S2 komt op 2 juni naar Netflix

Will Arnett komt terug met een nieuwe reeks van Flaked. Het tweede seizoen gaat op 2 juni in première bij Netflix.

Arnett is in de komische dramaserie te zien als Chip, een herstellend alcoholist die zich in Los Angeles voordoet als een soort zelfhulpgoeroe, maar eigenlijk steeds dieper wegzakt in zijn eigen leugens. In het tweede seizoen heeft hij al zijn relaties flink om zeep geholpen en moet hij vol aan de bak om het vertrouwen van iedereen terug te winnen. Arnett is op meerdere plekken aanwezig op Netflix; naast Flaked is hij namelijk ook te horen in BoJack Horseman en verder heeft hij rollen in Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events en Arrested Development. Voor Flaked riep Arnett de hulp in van Mitch Hurwitz (de bedenker van Arrested Development), die de serie samen met hem ontwikkelde.