First They Killed My Father: het onmiskenbare regietalent van Jolie

Angelina Jolie heeft als regisseur een duidelijk doel voor ogen: maak stille rampen zichtbaar. Haar vierde epos, First they killed my father, getuigt van de gruwelen van de Rode Khmer in Cambodja. Het is haar beste film tot nu toe.

Waar superster Angelina Jolie de afgelopen jaren in de bioscopen vooral aanwezig was met sequels (Kung Fu Panda), kinderfilms (Malificent) en actievehikels (Salt), weet ze als regisseur steeds beter haar onmiskenbare talent met haar werk voor humanitaire doelen te combineren. Nadat zij in In the Land of Blood and Honey de brute oorlog in voormalig Joegoslavië vereeuwigde en in Unbroken de wrede praktijken in de jappenkampen aan de kaak stelde, is nu de dictatuur van de Rode Khmer aan de beurt. De militaire tak van de Communistische Partij van Cambodja was eind jaren zeventig verantwoordelijk voor de dood van een derde van bevolking van het land.

Jolie vertelt het verhaal in First they killed my father door de ogen van de jonge Loung Ung, die als vijfjarige met haar ouders werd verdreven uit hoofdstad Pnom Penh om te werk te worden gesteld in een strafkamp. De impact van alle mishandelingen, martelingen en moorden is groot doordat Jolie – die het scenario schreef samen met nu mensenrechtenactivist Ung – ruim twee uur lang het kinderperspectief aanhoudt. De film laat zich ook vooral bekijken als een herinnering van een jong kind; de vijf jaar dat haar vlucht naar de vrijheid duurde wordt verteld zonder specifieke datering en nergens wordt de genocide expliciet getoond.

Het slimme meisje (subliem vertolkt door debutant Sareum Srey Moch) verliest in de wereld waarin doorlopend agressie en wapens aanwezig zijn snel haar onschuld en beseft dat ze zich moet aanpassen aan de omstandigheden om te overleven. Als haar vader wordt vermoord is er geen tijd voor rouw; haar moeder duldt geen tegenspraak als zij Loung wegstuurt omdat haar dochter als wees meer kans op overleven heeft.

Het loont zichtbaar dat cameraman Anthony Dodd Mantle (bekroond met een Oscar voor Slumdog Millionaire) het hele verhaal op locatie met lokale acteurs in de lokale taal mocht draaien. En Jolie weet bovendien knap te vermijden dat First they killed my father drammerig en uitleggerig wordt zoals bij de twee 'voorgangers' (en bij veel Hollywood-films in het algemeen) wel het geval was. Het verhaal ging de superster ditmaal vermoedelijk nog meer aan het hart; haar tienerzoon Maddox, die op de credits staat als 'executive producer', werd geboren in Cambodja.

First They Killed My Father, vanaf 15 september op Netflix