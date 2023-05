First They Killed My Father is Cambodjaanse Oscarinzending • Nieuws • 19-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix wil met First They Killed My Father meedingen naar de Oscar voor de beste buitenlandse film.

De film is officieel bevestigd als Cambodja’s inzending voor de uitreiking in 2018. First They Killed My Father werd geregisseerd door Angelina Jolie en het is voor het eerst dat er een niet Engelstalige film met zo’n bekende Amerikaanse naam achter de camera vanuit het buitenland wordt ingezonden. Sinds 2005 heeft Jolie wel een dubbele nationaliteit en dus ook een Cambodjaans paspoort. Ze besloot haar grote passieproject helemaal op locatie in Cambodja te draaien, met lokale acteurs en in de oorspronkelijke voertaal. First They Killed My Father is een adaptatie van het gelijknamige boek van Loung Ung. Als kind in Cambodja maakte Ung tussen 1975 en 1979 het dodelijke regime van de Rode Khmer van dichtbij mee. De film was in Amerika en in Cambodja ook even in de bioscoop te zien.

