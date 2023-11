Fingernails: opzichtig en onnodig langdradig

© Apple TV+

Nieuwe dramafilm van Griek Christos Nikou (met rollen van Jessie Buckley en Riz Ahmed) over een liefdesinstituut stelt teleur.

‘Naar een liefdesverhaal kijken, dat voelt veilig, in tegenstelling tot verliefd zijn.’ Liefdesexpert Amir (Riz Ahmed) legt in de eerste akte van Fingernails aan zijn nieuwe stagiair Anna (Jessie Buckley) uit dat je in een goed functionerende relatie soms gewoon je kaarten op tafel moet leggen. Kennelijk durven we dat tegenwoordig niet meer, dus heeft het liefdesinstituut waar Amir werkzaam voor is een oplossing: via een test waarbij een vingernagel wordt verwijderd kan een computer berekenen of twee mensen voor elkaar zijn gemaakt. Of de liefde tussen hen oprecht is. Anna is al bekend met die methodiek; zij scoorde met haar vriend Ryan (Jeremy Allen White) een score van 100 procent.

Maar je kan de score ook manipuleren, en daar geeft Amir les in. Hij laat stelletjes samen zingen, parachutespringen en elkaars diepste geheimen aan elkaar opbiechten. Zodat ze gaandeweg een twee-eenheid beginnen te vormen. En zodra Amir denkt dat de lovers rijp zijn, wordt een tang van stal gehaald waarna de nagels worden getrokken.

© Apple TV+

Het spijtige aan Fingernails is dat je van meet af aan al kunt zien waar filmmaker Christos Nikou (Apples, 2020) naartoe wil: zijn film bekritiseert het idee dat alles kwantificeerbaar is. De film verwijst naar hoe het in onze levens aan spontaniteit ontbreekt; dat twee mensen niet meer op organische wijze naar elkaar toe kunnen groeien. Die boodschap ligt er dik op in Nikou’s tweede speelfilm, die is opgetrokken in de voor hem kenmerkende minimale stijl met klinische sets. Ook valt het lijzige verteltempo op, waarmee de kijker geleidelijk in slaap wordt gesust.

© Apple TV+

Als je al weet waar de reis naartoe gaat, en de reis an sich ook weinig spannend is, dan heb je als filmmaker eigenlijk maar weinig te bieden. Bovenal is de invalshoek van dit drama niet erg origineel, en deze werd in onder meer de serie The One (2021) ook al belicht. Fingernails is in die zin een gemiste kans en dat is jammer: met Apples betoonde Nikou zich in 2020 een opkomend talent. Hopelijk herpakt hij zich met zijn volgende film.