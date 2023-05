Films op Netflix

Opvallendste nieuwe film deze maand is de Netflix-only feature The Do-Over, een actiekomedie met Adam Sandler en David Spade als twee kerels die hun eigen dood in scène zetten en een nieuwe identiteit aan te nemen.

Van een sterwaardering onthouden we ons, want het ding is nog nergens te zien. Maar hij is vast leuker dan Grown Ups 2. Te zien vanaf 27 mei.

Nog een actiekomedie met bijkomende romantische inslag is Mr. Right (***) waarin Anna Pitch Perfect Kendrick valt voor de perfecte man in de vorm van Sam Rockwell. Er is één dingetje: hij is van beroep huurmoordenaar en op de vlucht voor zijn broodheren. Scenario is van Max Landis die ons eerder de smakelijke nonsens van American Ultra opdiende.Het bloedspannende misdaaddrama Prisoners (****) van regisseur Denis Villeneuve ( Incendies ) is de uitschieter in dit rijtje, hier gaat Hugh Jackman met rood doorlopen ogen door roeien en ruiten, als zijn 6-jarige dochtertje en haar vriendje verdwijnen. Terwijl de politie onder leiding van Jake Gyllenhaal meerdere sporen volgt, begint de wanhopige vader zijn eigen onderzoek en passeert daarbij over heel wat morele grenzen.Meer zin in koloniale romantiek? Dan is er het Spaanse epos Palm Trees In The Snow (***), gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Luz Gabás. In eigen land had deze lokale Out of Africa -variant van regisseur Fernando González Molina het op een na hoogste openingsweekeinde van vorig jaar, in Nederland werd de film niet uitgebracht. Het verhaal: jonge vrouw besluit – geïntrigeerd na het lezen van een oude brief - het spoor van haar oom te volgen naar de oude cacaoplantage van haar familie op het eiland Fernando Poo voor de kust van West-Afrika. Film speelt in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw toen het eiland (tegenwoordig Bioko) nog een Spaanse kolonie was.