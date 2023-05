Film Expo: Martin Scorsese in Eye Filmmuseum • Film , Recensie • 25-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Fijne tentoonstelling in het Amsterdamse Eye over Italiaans/Amerikaanse regisseur Scorsese: veel familie, maffia en katholicisme. En films, uiteraard.

Heel veel filmbeelden op talloze schermen, familiefoto's en scripts, documenten en kostuums. Wie zijn films kent, valt op hoe overzichtelijk de obsessies van Martin Scorsese eigenlijk zijn. Het gaat over geweld, macht, de kerk en familieverhoudingen - moeder Scorsese zit in sommige van zijn films, zie hier de fameuze moeder-scène in Goodfellas en Scorsese's grappige commentaar erop. De regisseur ontbrak gisteravond op de opening van de tentoonstelling omdat de pre-productie van The Irishman in volle gang is; eindelijk weer een film met Scorsese's oorspronkelijke muze Robert De Niro, die je veel tegenkomt in Eye:

Gerestaureerde kopieën van de essentiële films Taxi Driver ( trailer ) en Goodfellas zijn vanaf zes juli landelijk in de bioscoop te zien maar in Eye zelf draait vanaf nu Scorsese's hele oeuvre plus een aantal door hem geselecteerde films die zijn werk beïnvloedden. Kijktips zijn Scorsese's vroege film Who's that knocking on my door en het bizarre After Hours, een relatief onbekend meesterwerk waarin je goed kunt zien hoe sterk de regisseur is in het vangen van beelden. De scènes in zijn films zijn als een soort schilderijen: uitgedacht en strak gecomponeerd

Wat dat betreft was onderstaande brief van de regisseur één van de leukste persoonlijke inkijkjes op de expositie:

De filmer als schilder, kortom. Zijn expositie is tot 3 september te zien in Eye in Amsterdam. Bekijk hier het filmprogramma.