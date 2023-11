Ferry: tweede film met Frank Lammers aangekondigd door Netflix

De serie Ferry krijgt een vervolg in de vorm van een tweede film rond de door Frank Lammers gespeelde drugscrimineel. Het vervolg zal in 2024 te zien zijn op Netflix en naast Frank Lammers als Ferry zal ook Huub Smit weer te zien zijn als Dennis. De overige castleden worden op een later moment onthuld. De tweede film pakt de draad weer op na het einde van de recente serie: Ferry heeft alles verloren en leeft nu een teruggetrokken leven, ver weg van Brabant. Zijn verleden is gevuld met geweld, leugens en een spoor van verraad. Hij wordt achtervolgd door zijn geweten, terwijl hij onder de radar probeert te blijven. Gaat de drugsbaron met pensioen of heeft hij nog een laatste truc in petto? De film zal geregisseerd worden door Wannes Destoop. Tibbe van Hoof, die eerder werkte aan Ferry: de serie en Undercover, is een van de scenaristen.