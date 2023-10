Ferry: trailer voor Netflix-serie met Frank Lammers en Elise Schaap

Vanaf 3 november is Frank Lammers weer op Netflix te zien als Ferry Bouman in Ferry: de serie, dat zich afspeelt na de gebeurtenissen in de gelijknamige film Ferry. In de serie probeert Ferry als beginnende xtc-producent voet aan de grond te krijgen in de Brabantse onderwereld. Samen met John (Raymond Thiry), zwager Lars (Yannick van de Velde), Remco (Tim Haars) en Dennis (Huub Smit) gaat hij ditmaal de strijd aan met de drugsbaron Arie Tack (Steef Cuijpers) en een beruchte motorclub. Maar pas wanneer zijn geliefde Danielle (Elise Schaap) de donkere kant van Ferry en zijn werk leert kennen, wordt duidelijk welke prijs hij moet betalen om de grootste te worden. Tygo Gernandt speelt een van de leden van de motorclub en Monic Hendrickx keert - nadat ze eerder al haar debuut maakte in de film - weer terug als Ferry's zuster Claudia.