Ferry 2: cast van nieuwe Undercover-film onthuld door Netflix

Een van de hoofdrollen in de film, die zich afspeelt na de gebeurtenissen in het derde seizoen van Undercover, is voor Aiko Mila Beemsterboer (Oogappels).

De cast van de film Ferry 2 is bekendgemaakt door Netflix. Naast Frank Lammers en Huub Smit zullen ook Aiko Mila Beemsterboer (Oogappels), Tobias Kersloot (Ares), Marouane Meftah (Mocro Maffia), Hamza Othman (Sihame), Jonas Smulders (Zenith), Kendrick Etmon (Rotown) en Charlie-Chan Dagelet (Dirty Lines) in het vervolg te zien zijn. Ferry 2 duikt in tegenstelling tot de eerste Ferry-film en Ferry: de serie niet terug in de tijd, maar speelt zich af na de gebeurtenissen in het derde seizoen van Undercover. In de vervolgfilm leidt Ferry een teruggetrokken leven, ver weg van Brabant, wanneer hij benaderd wordt door zijn achternichtje Jezebel van Kamp, die hem om hulp vraagt. Ferry wordt daardoor belast met een steeds zwaarder wegend geweten: Jezebel weet niet van zijn betrokkenheid bij de moord op haar vader Jurgen.