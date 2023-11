Feedback S01E01: rauwe Poolse noir Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een Poolse oud-rockster, rouwdouwer en alcoholist gaat in de krochten van Warschau op zoek naar zijn vermiste zoon.

Marcin Kania (Arkadiusz Jakubik) was ooit een succesvolle rockster. Totdat zijn alcoholverslaving zijn muzikale carrière ruïneerde. Jaren later probeert Kania zijn leven te herpakken, door verslavingsgroepen bij te wonen. Aan het begin van de verhaallijn van Feedback (Informacja Zwrotna) is de hoofdpersoon twee jaar nuchter. Althans, op een dronken akkefietje na. Hij wordt namelijk op een dag laveloos wakker met bloed op z’n gelaat. Gaandeweg komt hij erachter dat zijn zoon vermist is. Heeft Kania daar iets mee te maken? Hij heeft zich echter zo’n stuk in de kraag gedronken dat hij zich niets meer van de nacht ervoor kan herinneren.

Totdat de puzzelstukjes langzaam maar zeker op hun plaats vallen. Zoonlief had zijn vader iets belangrijks te vertellen. Ze ontmoetten in een kroeg. Even later zag Kania hoe zijn kind werd ontvoerd. Of lijdt hij aan hallucinaties? Niettemin wordt de politie ingeschakeld, en krijgt de oud-rockster het ook aan de stok met zijn ex-echtgenote, die vrijwel alle problemen in hun levens wijt aan Kania’s alcoholinname. Uit schuld, of uit wraakzucht, duikt de rouwdouwer de krochten van Warschau in, op zoek naar zijn zoon. Deze rol van de einzelgänger is acteur Jakubik op het lijf geschreven.

De Pool speelt zo’n typisch noir-achtig personage dat voortdurend (dus in de voice-over) tegen zichzelf en tegen de kijker praat. Soms met cynische bespiegelingen (‘alcoholisten liegen voortdurend, vooral tegen henzelf’), dan weer om zichzelf te troosten. Hard-boiled, of rauw, zouden Amerikanen dit genre (en Jakubiks acteerstijl) noemen. Feedback is in die zin onvervalste serie noir, maar dan op zijn Pools.