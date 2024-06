Faye: documentaire over Hollywoodster komt naar HBO Max

Documentairemaker Laurent Bouzereau is goed bekend met de geschiedenis van Hollywood. Hij maakte eerder al films over actrice Natalie Wood (Natalie Wood: What Remains Behind, 2020) en een achter de schermen portret van Steven Spielbergs The Fabelmans (The Fabelmans: A Family in Film, 2023). Voor Faye wist hij actrice Faye Dunaway (1941) voor de camera te krijgen. In de film vertelt ze over haar roemruchte carrière en hoe het was om een vrouw te zijn in het Hollywood van de jaren zestig en zeventig, toen ze furore maakte in filmklassiekers als Bonnie and Clyde (1967) en Chinatown (1975). En uiteraard komt ook haar Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol in Network (1976) voorbij. Faye is vanaf 14 juli te zien bij HBO Max.