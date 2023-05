Fauda-bedenkers maken nieuwe serie bij Netflix • Nieuws • 11-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De makers van de politieke thriller Fauda brengen hun volgende (en dit keer Engelstalige) serie exclusief naar Netflix.

Het eerste seizoen van Fauda is in Nederland eveneens te zien op Netflix, maar de serie komt oorspronkelijk uit Israël. Het verhaal draait om een gepensioneerde agent van een Israëlische legereenheid, die alsnog achter een doodgewaande terrorist aangaat. De serie werd bedacht door Lior Raz and Avi Issacharoff. Raz is in Fauda zelf te zien als de agent en zal ook in de nieuwe serie een hoofdrol op zich nemen. Het nog titelloze project draait om een globale operatie van de CIA en de Mossad. Raz en Issacharoff gaan voor Netflix ook aan de slag met een tweede serie getiteld Hit and Run, een thriller waarin een man na een mysterieus ongeval zijn vrouw verliest, waarna zijn hele leven op z’n kop komt te staan.

Lees meer over Fauda en makers Lior Raz and Avi Issacharoff in onze recensie van het eerste seizoen . In 2018 komt het tweede seizoen van de Israëlische serie naar Netflix.