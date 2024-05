Father Brown S11E01: bijna helderziende zaakoplosser

Het is de zomer van 1955 en tijd voor de jaarlijkse ‘Kembleston Olimpicks’, een wedstrijd tussen de dorpjes Kembleford en Hambleston. Klinkt onschuldig en oogt eerst nog als een aflevering van Heel Holland Bakt; denk aan katoenen tenten neergezet op het grasveld van een landgoed. De olijke sfeer slaat echter al snel om wanneer Brian Fleming (Kelvin Fletcher) van vals spel wordt beschuldigd. Als kijker weet je dan: dit is een red herring. Want als de eerste moord plaatsvindt, waarbij een vrouw omkomt bij een eetwedstrijd (het eten op haar bord is vergiftigd), wordt de focus meteen verlegd naar Fleming.

Maar aan Flemings verontwaardigde reactie had je al kunnen opmaken: hij is de dader niet. Fleming is competitief, niet vies van een beetje elleboogwerk hier en daar, maar zeker geen moordenaar. De enige die dit ziet is uiteraard vader Brown (Mark Williams uit de Harry Potter-reeks); de priester die Fleming even later, in een duistere scène die oogt als een biecht, toch nog even subtiel aan de tand voelt, zoals hij dat gaandeweg bij de andere personages ook doet. Even checken of ze nog hebben gezondigd. In die zin verschilt zijn werkstijl niet veel van die van een rechercheur, behalve dan dat de dorpelingen Brown volledig vertrouwen - dat ligt bij de politie weleens anders.