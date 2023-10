Fargo: vijfde seizoen gaat in november van start bij Videoland

Een overambitieuze sheriff (Jon Hamm uit Mad Men) maakt jacht op een vrouw (Juno Temple uit Ted Lasso) die in de problemen is gekomen met de autoriteiten.

Videoland heeft het vijfde seizoen van Fargo aangekondigd: vanaf 22 november wordt er elke woensdag om 10.00 uur een nieuwe aflevering toegevoegd. In het vijfde seizoen worden de hoofdrollen gespeeld door Jon Hamm (Mad Men), Juno Temple (Ted Lasso), Joe Keery (Stranger Things) en Jennifer Jason Leigh (Atypical). Het verhaal draait deze keer om Dorothy 'Dot' Lyon (Temple), die na een reeks onverwachte gebeurtenissen in de problemen komt met de autoriteiten en terugvalt in haar oude gewoonten. Ze wordt achternagezeten door de overambitieuze sheriff Roy Tillman (Hamm). Als rancher, predikant en sheriff denkt Tillman boven de wet te staan en zet hij alles op alles om Dorothy te vinden. De serie bestaat uit tien nieuwe afleveringen en werd, net als de eerdere seizoenen, geschreven door Noah Hawley.