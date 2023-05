Fargo S3 onthult cast in nieuwe promo

Een nieuw seizoen Fargo brengt automatisch een nieuwe cast met zich mee. Verschillende van de personages komen voorbij in een teaser.

Deze keer mogen de karakters ook allemaal kort iets zeggen, zodat we alvast even kennis kunnen maken met hun vaak aanstekelijke accenten. De nieuwe teaser onthult verder de dubbelrol van Ewan McGregor. Hij was in de vorige promo al even te zien als mislukkeling Ray Stussy, maar nu krijgen we tevens een blik op diens meer succesvolle broer Emmit Stussy, eveneens gespeeld door McGregor. Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire) speelt Emmits rechterhand en raadgever Sy Feltz, terwijl David Thewlis (Naked, Anomalisa) in de teaser voorbijkomt als V.M. Vargas, een mysterieuze man die Emmit komt vertellen dat zijn werkgevers in zee zijn gegaan met een aantal criminele types. Verder zien we nog onder meer Carrie Coon ( The Leftovers ) als politiechef Gloria Burgle en Mary Elizabeth Winstead ( Braindead ) als de slinkse oplichter Nikki Swango.