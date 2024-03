Famke Janssen speelt eerste Nederlandse rol in Netflix-serie Amsterdam Empire

Famke Janssen zal de hoofdrol gaan spelen in de Nederlandse misdaadserie Amsterdam Empire van Netflix. Ze geeft daarin gestalte aan Betty, een ex-popdiva wiens man Jack - de eigenaar van een groot coffeeshop-imperium - een affaire blijkt te hebben met een journaliste, waarna ze besluit alles van hem af te pakken. De zevendelige serie is gecreëerd en geschreven door Nico Moolenaar, Piet Matthys en Bart Uytdenhouwen, bekend van Ferry en Undercover, die Janssen tijdens het schrijven al in hun hoofd hadden voor de rol. Jonas Govearts (H4Z4RD) zal regisseren. Janssen vestigde haar naam met rollen in Engelstalige films als GoldenEye, The Faculty en X-Men, maar Amsterdam Empire wordt haar eerste Nederlandse acteerklus. Ze was eerder al op Netflix te zien in When They See Us en het recente Locked In (foto boven).