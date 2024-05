Family Law: advocatenserie gaat in juni van start op Net5

Vanaf woensdag 12 juni kun je op Net5 kijken naar de Canadese advocatenserie Family Law. Het tragikomische drama volgt advocate Abigail Bianchi (Jewel Straite), die door toedoen van haar alcoholverslaving een dieptepunt in haar carrière beleeft wanneer ze in de rechtszaal moet kotsen en de video hiervan viral gaat. Ze verliest daarna haar baan, maar uiteindelijk biedt haar van haar vervreemde vader Harry (Victor Garber) haar een positie aan in zijn advocatenkantoor. Eenmaal daar aangekomen ontmoet ze haar halfbroer Daniel (Zach Smadu) en haar halfzus Lucy (Genelle Williams), terwijl ze begint te werken aan een zaak waarbij een jonge tiener haar biologische moeder probeert op te sporen. Lauren Holly (NCIS) speelt de moeder van Abigail, die eveneens kampt met een alcoholprobleem. Het eerste seizoen van Family Law bestaat uit tien afleveringen. Op de Canadese televisie was eerder dit jaar het vierde seizoen te zien.