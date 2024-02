Fallen (Sanningen): misdaadserie van de makers van The Bridge komt naar de NPO

Het Zweedse misdaaddrama Fallen (of: Sanningen) gaat volgende maand van start bij de NPO en via een nieuwe trailer kun je alvast een voorproefje bekijken. Vanaf zaterdag 9 maart zie je elke week een dubbele aflevering op NPO 3 en NPO Start. Achter de schermen bij Fallen herenigde scenarist Camilla Ahlgren (Barracuda Queens, Quicksand) met actrice Sofia Helin, nadat de twee eerder al samenwerkten aan The Bridge. Helin geeft in Fallen gestalte aan de geplaagde agente Iris Broman, die achtervolgd wordt door de onopgeloste moord op haar verloofde. Ze verhuist vanuit Stockholm naar het kustplaatsje waar haar zuster (Hedda Stiernstedt) woont en raakt verwikkeld in een 'cold case' omtrent een verdwenen tienerjongen. Ahlgren bedacht de serie samen met Martin Asphaug (de Zweedse remake van Penoza) en Alex Haridi (Anxious People).