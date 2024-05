Fallen Idols: Nick and Aaron Carter S01E01-02: voelt vooral aan als exploitatie HBO , Serie , Recensie , Documentaire • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Gemankeerde vierdelige reeks focust zich op de schandalen rondom Nick Carter en zijn in 2022 overleden broertje Aaron.

In Fallen Idols: Nick and Aaron Carter komen onder meer vrouwen aan het woord die beweren te zijn verkracht door het oud-lid van The Backstreet Boys. Zo vertelt zangeres Melissa Schuman, die twee decennia geleden doorbrak in de meidengroep Dream, hoe ze in 2003, ze is dan achttien jaar oud, wordt verkracht door Nick Carter. Ze gaat in de eerste aflevering diep in op de details. Logisch: ze wil dat je haar gelooft; haar getuigenis is jarenlang, waaronder door Carters-fans, gediskwalificeerd. Toch heeft het iets pijnlijks om zo’n gruwelijke ontboezeming ineens voorgeschoteld te krijgen. Misschien wel omdat het in deze vierdelige documentairereeks ontbreekt aan een zekere fijngevoeligheid.

Als je trauma’s in films en televisieseries ter sprake wil brengen, dan moet je nauwgezet nadenken over op welke zorgvuldige manier je dat wil doen. In Fallen Idols: Nick and Aaron Carter lijkt toch weer een opvallend facet mee te spelen dat ook in veel andere soortgelijke documentairereeksen te zien is: de drang naar sensatie. Zo komt Carter zelf, te zien in archiefbeelden, ook onnodig vaak voorbij en wordt zijn moeilijke jeugd eveneens uitvoerig belicht – bijna als een excuus voor zijn vermeende transgressies. Sowieso is de balans veelal zoek in de serie; zo verleggen de makers, Tara Malone en Natasha Bowler, ergens halverwege de focus naar Nicks broertje Aaron.

Wie de zaak een beetje heeft gevolgd, weet dat het de laatste jaren van Aarons leven - hij overleed in 2022 aan een overdosis - niet boterde tussen de broers, onder meer omdat Aaron het opnam voor de vermeende slachtoffers. Nick Carter wilde overigens niet meewerken aan de film, en dat is tamelijk logisch: hij komt er slecht vanaf. Maar wat als hij wél had ingestemd, hadden ze zijn bespiegelingen dan tegenover die van Schuman geplaatst? Sowieso rijst dus de vraag: wat is het nut van Fallen Idols: Nick and Aaron Carter? De eerste twee afleveringen voelen vooral aan als exploitatie van mensen die misschien beter tegen zichzelf in bescherming hadden moeten worden genomen.