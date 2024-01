Face to Face: tweede seizoen van Deense thriller te zien bij Canvas

Vanaf zaterdag 10 februari kun je bij Canvas kijken naar het tweede seizoen van de Deense thriller Face to Face. Het vervolg op het eerste seizoen richt zich op psychologe Susanne Egholm (Trine Dyrholm), die zich na het verlies van haar dochter die zelfmoord pleegde heeft opgesloten in haar huis. Wanneer er een patiënt (Olaf Johannessen) voor haar deur staat die een afspraak heeft om zijn tabaksverslaving aan te pakken, probeert Susanne hem te helpen. Tijdens de hypnose bekent de man echter verschillende jonge vrouwen vermoord te hebben en deelt hij zijn plannen voor een volgend slachtoffer. Het tweede seizoen bestaat wederom uit korte afleveringen van tussen de 20 en 30 minuten, waarbij elke aflevering in feite een langdurige scène is.