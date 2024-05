Face to Face S03E01: nog steeds uithangbord voor Deens acteertalent

Face to Face (Forhøret) is al vanaf het eerste seizoen een uithangbord voor Deense acteurs. Dat ligt onder meer aan de vorm: de cast is klein, veel afleveringen laten zich omschrijven als een kammerspiel. In het eerste seizoen gaf Ulrich Thomsen een masterclass, in het tweede deel liet Trine Dyrholm de kijker alle hoeken van de kamer zien en in het slotstuk mag Lars Mikkelsen, onder meer bekend van The Killing, de kijker imponeren. We zagen hem in het eerste seizoen al in een bijrol, als de berekende zakenman Holger Lang. In het derde seizoen neemt Langs leven een nare wending: hij krijgt een video toegestuurd waarop te zien is dat zijn dochter Christina (Alma Ekehed Thomsen) wordt vermoord.