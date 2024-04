Face to Face: derde seizoen van Deense thriller komt in mei naar Canvas

Het derde seizoen van de Deense thriller Face to Face is vanaf zaterdag 18 mei te zien op Canvas, dat de achtdelige reeks in twee delen uit zal zenden. Nadat vorig seizoen psychologe Susanne Egholm (Trine Dyrholm) centraal stond, focust de derde reeks zich op ondernemer en CEO Holger Lang (Lars Mikkelsen uit The Killing), die eerder al opdook in een aflevering van het eerste seizoen. In de première van het derde seizoen krijgt hij een vreemde video in handen. Daarin wordt zijn protegé en potentiële erfgename Christina, die zelfmoord leek te hebben gepleegd, omgebracht door een huurmoordenaar. Holger beseft meteen dat er een link is met zijn jongere broer Markus (Pilou Asbæk uit Game of Thrones). Wanneer hij zijn broer confronteert, realiseert hij zich dat er mogelijk een complot tegen hem en het familiebedrijf in de maak is. De nieuwe afleveringen zijn wederom afkomstig van regisseur Christopher Boe (Kriger), die met Lasse Kyed Rasmussen (Below the Surface) aan de scripts werkte.