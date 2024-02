Expats S01E01-02: trauma, schuldgevoelens én Nicole Kidman in Hongkong Amazon , Serie , Recensie • 26-01-2024 • leestijd 2 minuten • 930 keer bekeken • bewaren

De dramaserie Expats begint met een aantal tragische scenario’s: de oververmoeide dokter die een auto-ongeluk veroorzaakte; de jongen wiens tweelingbroer door zijn toedoen in een rolstoel belandde. Al deze verhalen hebben één ding gemeen, vindt een jonge vrouw genaamd Mercy (Ji-young Yoo, Sweet Home): ze leggen allen de focus op de slachtoffers. Maar hoe zit het met de daders, vraagt Mercy – zelf een dader – zich af. Worden zij ooit vergeven? Kunnen zij ooit echt verder met hun leven?

Het is een sterke introductie van de miniserie, gebaseerd op het boek Expatriates van Janice Y.K. Lee, maar wat betreft uitwerking wel enigszins verneukeratief. Mercy is namelijk slechts één schakel in dit drama dat draait om verschillende expats in Hongkong, wiens levens door een tragische gebeurtenis voor altijd met elkaar verbonden zullen zijn.

In tegenstelling tot wat de openingsmonoloog doet vermoeden gaat Expats toch vooral om de slachtoffers, moeder Margaret (Nicole Kidman) en vader Clarke (Brian Tee, Chicago Med), en om hun twee buren, Hilary (Sarayu Blue, Never Have I Ever) en David (Jack Huston, Boardwalk Empire).

De verwachtingen voor de eerste tv-serie van regisseuse Lulu Wang (The Farewell), niet te verwarren met haar in Nederland wonende naamgenoot en schrijfster (bekend van Het lelietheater), waren natuurlijk hooggespannen. Misschien valt juist daarom de eerste aflevering een beetje tegen. We worden geïntroduceerd aan te veel nieuwe gezichten, waarvan maar weinig een goede eerste indruk maken. Maar vanaf de tweede aflevering vouwen het verhaal en de personages zich als een lotusbloem open, waarbij sommige echtgenoten toch niet de eendimensionale eikels blijken te zijn zoals oorspronkelijk gedacht en waarbij persoonlijk trauma geen vrijbrief is voor universele horkerigheid.

Dan blijkt ook dat bij veel van de vastgelopen relaties ook al voor de tragedie de scheurtjes zichtbaar waren, met echtgenoten die terugkomen op hun beloftes en echtgenotes die niet eerlijk zijn over wat ze nu daadwerkelijk willen.

Wang werpt ook een scherpe blik op de vanzelfsprekende privileges en arrogantie van de expat elite in Hongkong, waar ieder appartement komt met een eigen huishoudster en privéchauffeur. In één briljante scène blijft Margaret een lokale klant hardnekkig aanzien voor een medewerker, om zich vervolgens hardop te beklagen over het feit dat winkelpersoneel ook niet meer is wat het geweest is.

‘Rijk zijn is geen superkracht’, zegt een vriendin tegen Mercy. ‘Vertel dat maar aan arme mensen,’ kaatst zij terug.