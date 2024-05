Evil: serie met Katja Herbers gaat in juli van start op Star Channel

Evil met Katja Herbers (Westworld) gaat binnenkort op televisie van start bij Star Channel: vanaf 15 juli zie je elke maandag een dubbele aflevering. Herbers geeft in de thrillerserie gestalte aan de sceptische psychologe Kristen Bouchard, die wordt ingehuurd door de Katholieke Kerk. Samen met priester in wording David Acosta (Mike Colter) en techneut Ben Shakir (Aasif Mandvi) moet ze nu onverklaarbare taferelen - vermeende wonderen, demonische bezetenheid, spookverschijnselen - onderzoeken, om vervolgens te bepalen of er een logische verklaring voor bestaat of dat er sprake is van iets bovennatuurlijks. Evil werd bedacht door Robert en Michelle King, bekend van The Good Wife en de daaropvolgende spin-off The Good Fight. In Amerika ging onlangs het vierde seizoen van de serie in première op televisie. Begin dit jaar werd enigszins onverwacht aangekondigd dat het vierde seizoen ook het laatste seizoen zal zijn, maar dat er daarna nog vier extra afleveringen (door de makers omschreven als een 'mini seizoen vijf') zouden volgen.