Everything Now S01E01: zoveelste coming-of-age-melodrama Netflix , Serie , Recensie • 05-10-2023 • leestijd 2 minuten • 512 keer bekeken • bewaren

© Netflix / Left Bank

Britse reeks over tiener met eetstoornis die een bucketlist afwerkt na zeven maanden opgenomen te zijn geweest in een kliniek oogt gekunsteld.

Zeven maanden staat voor een adolescent bijna gelijk aan een mensenleven. Dus als Mia Polanco (Sophie Wilde) na ruim een half jaar uit een kliniek voor eetstoornissen komt, besluit ze meteen een bucketlist af te gaan werken. Ze wil feesten, drinken, zoenen en vrijen. Ze wordt echter nog niet met alle egards door haar familie onthaald. Ze krijgt van haar moeder Viv (Vivienne Acheampong) niet eens een knuffel. Viv is namelijk vooral gefocust op zichzelf en haar carrière. Gelijk zie je als kijker al waar de fundamenten van Mia’s eetprobleem misschien liggen. Bovenal verwijt Viv haar dochter van alles en nog wat.

Uit voorzorg krijgt Mia geen normale smartphone: sociale media is uit den boze. Maar op haar eerste schooldag is toch vrijwel alles weer zoals tevoren. Ze ziet haar vrienden weer, die haar opname niet konden voorkomen. En het duurt niet lang voordat ze acte de présence geeft op een schoolfeestje. Daar is natuurlijk drugs en alcohol aanwezig. In beeld gaat een streep door de bucketlist-items die Mia voor het eerst bezigt, zoals ‘dronken worden’. Zoals gezegd gaat de jongeling wel te hard van stapel. Ze kan, als het ware, het leeftempo van haar leeftijdsgenoten nog niet aan. Of misschien zal ze er wel nooit aan kunnen wennen.

© Netflix / Left Bank

Mia omschrijft haar levensobservaties voortdurend in de voice-over, in bijna volmaakte zinnen. Daar ligt een van de problemen van Everything Now: je zit te kijken naar pubers die praten als volwassenen, die vanuit de toekomst lijken te reflecteren op hun jeugd in het heden. Zo heeft Mia het, als ze vrijkomt uit de inrichting, over de definitie van thuis, en de geur die gepaard gaat met het betreden van je ouderlijk huis. Klinkt wel érg poëtisch. Dat heeft tot gevolg dat de serie ook ietsjes te perfect, gekunsteld oogt. Everything Now werd daarnaast vergeleken met Sex Education: die gelijkenis is begrijpelijk.

© Netflix / Left Bank

Beide series zien er in esthetisch opzicht hetzelfde uit en leunen op de formule van een gemêleerd gezelschap (het promiscue type; de flamboyante figuur; de introverte savant) van adolescenten. Behalve dan dat Everthing Now nog niets ludieks, pikants of anderszins noemenswaardigs te melden heeft. Mia is afkomstig uit een welgesteld gezin dat geld heeft voor zo’n misschien wel prijzige kliniek. Veel van haar dilemma's vallen in de categorie eerstewereldproblematiek. Daar mag je heus wel televisiedrama’s aan wijden, maar de kans is aanwezig dat kijkers die al zijn murw gebeukt met Elite en consorten deze Britse serie links laten liggen.

Everything Now, vanaf donderdag 5 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix