Estonia: Scandinavische dramaserie start in november op Canvas

Het internationale drama over de scheepsramp met de autoveerboot MS Estonia in 1994 is afkomstig van de makers van Sorjonen en Helsinki Syndrome.

De Scandinavische serie Estonia (2023) is vanaf zondag 26 november te zien op Canvas. Het op feiten gebaseerde drama draait om de scheepsramp met de Ests-Zweedse autoveerboot MS Estonia in 1994. Het schip kwam destijds tijdens een storm in een noodsituatie terecht, waarna in de Baltische Zee een grootscheepse reddingsactie op gang kwam. In de achtdelige tv-reeks zien we het onderzoek naar de ramp door de ogen van verschillende betrokkenen in Finland, Zweden en Estland, terwijl er ook wordt geschakeld naar de mensen op de boot en de reddingsactie. Rollen zijn er voor Jussi Nikkilä, Kaspar Velberg en Cecilia Milocco. Het drama is afkomstig van scenarist Miikko Oikkonen en Juuso Syrjä regisseerde verschillende afleveringen. Het tweetal werkte eerder samen aan de Finse misdaadseries Sorjonen en Helsinki Syndrome.