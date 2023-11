Escaping Twin Flames S01E01: sekte handelt in de ware liefde Netflix , Documentaire , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Documentairemaker Cecilia Peck toont op nauwgezette wijze hoe mensen die snakken naar een relatie verzand raken in de kluwen van Jeff en Shaleia Divine.

Jeff en Shaleia Divine handelen in de ware liefde. Ze beloven hun volgelingen dat ze de persoon zullen vinden die voor hen is gemaakt. Twin Flames Unity, zo noemen ze dit concept. Je ware liefde is je Twin Flame. Iemand die volledig complementair aan je is, die je op alle vlakken aanvult. In Escaping Twin Flames illustreert filmmaker Cecilia Peck de machinaties van een eigenaardige sekte. Jeff en Shaleia veinzen voor de wereld in het perfecte huwelijk te zitten, en over die ogenschijnlijke perfectie vertellen ze graag - tegen betaling - aan wie dat ook maar wil horen. En wie zich eenmaal (en dat is vaak uit pure wanhoop) aansluit bij de Divine’s, zit er vaak lange tijd aan vast.

In de driedelige documentairereeks laat Peck ex-leden aan het woord, die vertellen hoe Jeff en Shaleia misbruik maakten van mannen en vrouwen die naarstig op zoek waren naar een relatie. De sekteleiders bepalen wie de grote liefdes zijn van hun volgelingen. Ook als je grote liefde een loser is met een verslavingsprobleem. Ook als je grote liefde niets met je te maken wil hebben. En in dat laatste geval is staking gewoon toegestaan; aan gebiedsverboden hoeven de leden zich niet te houden. En als naargeestige kers op de taart hebben Jeff en Shaleia ook een nogal eigenzinnige blik op seks: dat moet altijd als de man wil.

© Netflix

Oftewel: de omgangsvormen binnen de sekte leiden ook nog eens tot verkrachtingen. Peck laat geleidelijk zien hoe waanzinnig en monsterlijk het Divine-echtpaar is. Met de nadruk op geleidelijk: ze maakt namelijk ook gaandeweg invoelbaar hoe het is om verleid te worden door een liefdeslokroep. Het meest stuitende is misschien wel dat Jeff en Shaleia nog steeds hun sekte runnen. Wie online zoekt kan cursussen en allerlei andere quatsch vinden op hun website. Terwijl deze documentairereeks al de tweede is die aan dit onderwerp is gewijd; zie Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe van Marina Zenovich, te zien bij Prime Video.

Je zou bijna zeggen dat de ware liefde alles verslaat, ware het niet dat de ware liefde die Jeff en Shaleia bezingen non-existent is.