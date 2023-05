Eric van Sauers over zijn nieuwe voorstelling • TV • 27-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

'Het gaat meer over de actualiteit en over de kunst van het relativeren.'

De vorige voorstelling Eric van Sauers Ontroert is deze week te zien op tv. Wat voor voorstelling is het precies? Poeh, daar vraag je me wat. Als ik een voorstelling speel, zoals nu mijn nieuwe show De lief en leed tour, dan leef ik die, dan adem ik die. Mijn oude voorstelling kan ik dan moeilijk terughalen. Uit het oog uit het hart, zeg maar.

Maar doe eens een poging.

Ja, het heeft een vrij universeel thema. De ongrijpbaarheid van tijd staat centraal. De tijd verandert en we veranderen allemaal mee. Het zijn clichés, maar de tijd vormt ons nou eenmaal; we worden allemaal ouder. Het is een voorstelling die intiem is, maar tegelijkertijd ook bij vlagen hard.

En je speelt deze voorstelling met een pauze, toch?

Klopt. Ik speelde nooit met een pauze, maar voor deze show had ik 5 jaar niet getoerd. Ik had veel in mijn hoofd en aan het eind van de eerste helft van mijn show geef ik even goed gas, om de mensen met een bepaalde gedachte de foyer in te sturen voor een drankje. De pauze heeft in mijn show dus echt een doel.

Hoe staat het trouwens met je nieuwe show?

In De lief en leed tour zit veel meer stand-up, in vergelijking met de show die nu op tv komt. Het gaat meer over de actualiteit en over de kunst van het relativeren. Iedereen heeft weleens ergens pijn van of verdriet over, maar daarna moet je ook gewoon weer door. Het leven is simpelweg vergankelijk. (PdB)

Eric van Sauers: Ontroert, 27 mei, NPO 3, 22:50 uur