Eric: trailer voor nieuwe Netflix-serie met Benedict Cumberbatch

Vandaag onthulde Netflix de officiële trailer voor de psychologische thriller Eric. De hoofdrol wordt vertolkt door Benedict Cumberbatch (Sherlock, Patrick Melrose). Eric speelt zich af in het New York van de jaren tachtig en volgt poppenspeler Vincent (Cumberbatch), die na de verdwijning van zijn 9-jarige zoontje Edgar langzaam zijn verstand lijkt te verliezen en zijn vrienden en familie steeds meer op afstand houdt. Vervolgens creëert hij een nieuwe pop gebaseerd op door Edgar gemaakte schetsen, waarna hij ervan overtuigd raakt dat Edgar terug zal keren zodra hij deze pop op televisie krijgt. Gaby Hoffmann (Transparent) speelt de vrouw van Vincent en McKinley Belcher III (Ozark) speelt een detective die de verdwijning van Edgar onderzoekt. De zesdelige miniserie werd geschreven door Abi Morgan, die eerder het Britse drama The Split bedacht, en de regie was in handen van Lucy Forbes (This Is Going To Hurt).