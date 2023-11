Endeavour: negende seizoen gaat begin december van start bij de NPO

Het negende seizoen van Endeavour Morse komt naar de NPO: de drie afleveringen, elk met een speelduur van ongeveer 90 minuten, zijn vanaf 2 december wekelijks te zien op NPO 2. Verder is de volledige reeks nu tevens beschikbaar op NPO Plus. In de première van het negende seizoen gaat Morse (Shaun Evans) weer terug aan het werk nadat hij tijd doorbracht in een kliniek om van zijn alcoholverslaving af te komen. Zijn eerste zaak terug leidt hem naar een orkest, waarbij er erg veel spanning is tussen de muzikanten onderling. En dan is er ook nog een andere moord die iets met de Londense onderwereld te maken lijkt te hebben. Roger Allam (Murder in Provence) is opnieuw van de partij als Morse' collega Fred Thursday. Het negende seizoen van de serie - alle voorgaande seizoen zijn nu terug te kijken op NPO Plus - is tevens het laatste seizoen.