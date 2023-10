Endeavour Morse: negende seizoen start in november op VRT 1

Het negende seizoen van Endeavour Morse is vanaf vrijdag 10 november te zien op VRT 1. De Britse misdaadserie (in België bekend als kortweg Endeavour) is een prequel op Inspector Morse en volgt Morse (dan gespeeld door Shaun Evans) als jonge detective in de jaren zeventig. Het negende seizoen opent in de lente van 1972, wanneer een weer nuchtere Morse terug aan de slag gaat bij Castle Gate. Meteen moeten hij en zijn partner Fred Thursday (Roger Allam uit Murder in Provence) een gruwelijke moord onderzoeken, waarbij het spoor hen leidt naar een gelauwerd orkest in Oxford. Een moord in een verlaten warenhuis zorgt vervolgens voor nog meer complicaties. Het negende seizoen van Endeavour Morse is tevens het laatste seizoen van de serie. Overigens zijn seizoen vier tot en met negen nu ook beschikbaar op NPO Plus.