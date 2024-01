End of the Line S01E01-02: ontwapenende maar kitscherige sitcom Netflix , Serie , Recensie • 17-01-2024 • leestijd 2 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

Twee gescheiden buschauffeurs kibbelen erop los in komedieserie die zich vooral lijkt te richten op de Braziliaanse kijker.

Het Braziliaanse End of the Line (Ponto Final) is een ouderwetse sitcom die zich goeddeels afspeelt op een set die dienstdoet als busstation. Op die plek verdienen Ivan (komiek Rodrigo Sant’anna) en Sandra (Roberta Rodrigues) hun brood. Ivan door passagiers op te pikken met zijn illegale bus; Sandra als chauffeur op een legale busdienst. De twee wedijveren met elkaar om hun voertuigen zo vol mogelijk te krijgen en zijn tot overmaat van ramp ook nog met elkaar getrouwd geweest. Door omstandigheden zijn ze in hetzelfde huis blijven wonen met hun zoon. Dat levert voortdurend gekibbel op.

In de eerste twee afleveringen is te zien hoe Sandra aan een affaire begint met de lokale bus-inspecteur terwijl Ivans bus het begeeft. Het is een warme dag en de reizigers snakken naar airconditioning. Maar Ivan is daar terughoudend mee; als ‘grootste gebruiker’ van zijn bus verbruikt hij het liefst zo min mogelijk. Sant’anna speelt in die zin een minkukel die toch vaak met veel dingen weg lijkt te komen. Misschien wel omdat hij ook aan alles wel weer een komische wending weet te geven. End of the Line is dankzij zijn rol vooral ontwapenende komedie, met een grote dosis kitsch.

In veel grappen wordt seks via metaforen (fruit, condooms, zwoel weer) gesuggereerd, waardoor de reeks af en toe een beetje achterhaald en al dan niet onbewust ordinair aanvoelt. Maar End of the Line is misschien ook wel onmiskenbaar Braziliaans. Zodra de hoofdpersonen de set opstappen juicht het publiek, dat tijdens bepaalde shots zichtbaar is. En als Sant’anna zogenaamd zijn teksten niet meer weet dan kijkt hij de toeschouwers vragend aan alsof dat zijn handelsmerk is; alsof ze weten waar hij op doelt. Misschien ontstaat er gaandeweg ook zo’n band tussen hem en de Nederlandse kijker, hoewel die kans miniem lijkt.