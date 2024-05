Emily in Paris: Netflix onthult releasedata van in twee delen gesplitst vierde seizoen

Het eerste deel van het vierde seizoen van de romantische serie van Darren Star (Sex and the City) verschijnt in augustus en het tweede deel volgt in september.

Gisteren berichtte Netflix dat het zesde seizoen van Cobra Kai in drie delen wordt gesplitst en vandaag werd onthuld dat ook het vierde seizoen van Emily in Paris niet in een keer door de vod-dienst wordt vrijgegeven: de eerste vijf afleveringen debuteren op donderdag 15 augustus en de volgende vijf verschijnen op donderdag 12 september. In het vierde seizoen is Emily (Lily Collins) van slag na de dramatische gebeurtenissen op de mislukte bruiloft van Camille en Gabriel: ze heeft sterke gevoelens voor twee mannen, maar nu verwacht Gabriel een baby met zijn ex en zijn Alfie’s ergste nachtmerries over haar en Gabriel bevestigd. De chemie tussen Emily en Gabriel is voelbaar als ze samen werken aan een Michelinster, maar twee grote geheimen dreigen alles waar ze van gedroomd hebben teniet te doen. Emily in Paris werd bedacht door Darren Star (Sex and the City), die tevens Uncoupled maakte voor Netflix.