Elite S07E01: foute kinderen; foute ouders Netflix , Serie , Recensie • 20-10-2023 • leestijd 2 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Aan het begin van het zevende seizoen voelt Spaans drama nog als een stuurloos schip, maar gelukkig zijn er wel interessante nieuwe (en oude) personages.

Elite smacht elk seizoen naar vers bloed; naar nieuwe personages. Logisch: sommige personages zijn niet meer in het land der levenden. Maar: sommige scholieren zijn naar de universiteit gegaan en kunnen ineens weer ten tonele verschijnen. Zoals Omar (Omar Ayuso): hij maakt in het zevende seizoen zijn rentree omdat hij op Las Encinas stage mag lopen. Eerst heeft hij daar nog helemaal geen zin in, maar aan de mysterieuze blik op zijn gezicht te zien heeft hij iets recht te zetten. Het seizoen begint namelijk met een scène waarin Omars therapeut hem toevertrouwt dat hij zijn trauma, de dood van Samuel (Itzan Escamilla), nog niet heeft verwerkt.

Omar moet zijn pijn niet negeren maar onder ogen komen. Chloe (Mirela Balić) is daarnaast een van de nieuwkomers: haar klasgenoten maken kennis met haar via een sekstape die als een lopend vuurtje wordt verspreid. Sonia (Nadia Al Saidi) vertelt Chloe dat ze voorzichtig moet doen, maar even later biecht Chloe schaamteloos op dat ze de video zelf heeft verspreid. In gesprek met haar moeder, die de gedragingen van haar dochter afkeurt, zegt ze: ‘Ik heb geleerd van de besten: Pamela, Paris en Kim. En ook van jou moeder.’ Deze scène is tekenend voor Elite, waarin ouders zogenaamd niet doorhebben dat zij de verantwoordelijken zijn voor het foute gedrag van hun kinderen.

© Matías Uris / Netflix

Maar waar draait het zevende seizoen om? Vooralsnog niet om een moordmysterie. Het verhaal kan nog alle kanten op, maar de serie voelt momenteel als een stuurloos schip. Ja, de grote schietpartij aan het einde van het zesde seizoen is nog een mysterie – misschien doen de makers daar iets wezenlijks mee? Het valt te hopen dat daar verandering in komt, anders blijft alleen het melodrama over en kan Elite nog amper kijkwaardig worden genoemd.

Elite S07, vanaf vrijdag 20 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix