Elisabeth Moss tekent voor miniserie Fever

Elisabeth Moss pakt er nog een tv-project bij; ze gaat de hoofdrol spelen in de miniserie Fever op BBC America.

Fever is een project van Moss zelf, die de filmrechten van het gelijknamige boek van Mary Beth Keane al een tijdje in haar bezit heeft. De actrice zal in het waargebeurde verhaal gestalte geven aan Mary Mallon, beter bekend als als Typhoid Mary. Aan het begin van de twintigste eeuw verspreidde Mallon buiktyfus in New York, terwijl ze zelf als drager geen symptomen van de ziekte vertoonde. Moss strikte Phil Morrison (Enlightened, Junebug) als regisseur van de miniserie. Scenarist Robin Veith ( The Expanse , True Blood) zal het boek bewerken voor televisie. Fever is na Today Will Be Different het tweede tv-uitstapje van het productiebedrijf Annapurna, bekend van films als 20th Century Women en Her.