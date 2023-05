Eleven is terug in clipje uit Stranger Things S02 • Nieuws • 17-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eleven ontsnapt uit The Upside Down in een clipje uit de nieuwe reeks Stranger Things.

In het eerste seizoen van de serie zagen we hoe het meisje met de telekinetische krachten na haar strijd met de Demagorgon in het luchtledige verdween. Het personage was echter zeer geliefd onder de kijkers, dus Netflix zou gek zijn om haar niet terug te brengen, zeker omdat er in de wereld van Stranger Things wel vreemdere dingen gebeuren. In het clipje zien we hoe Eleven vanuit de andere dimensie genaamd The Upside Down weer terug onze realiteit binnen probeert te dringen. Het nieuwe seizoen van Stranger Things pakt de draad een jaar na de gebeurtenissen uit de eerste reeks weer op. De ook uit The Upside Down teruggekeerde Will Byers (Noah Schnapp) heeft inmiddels visioenen over angstaanjagende dingen die op het punt staan zijn woonplaats Hawkins te terroriseren.

Stranger Things verschijnt 27 oktober op Netflix. Het exclusieve clipje is afkomstig van de MCM London Comic Con en wordt geïntroduceerd door Eleven-actrice Millie Bobby Brown.

