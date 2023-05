Eerste teasertje voor Goliath met Billy Bob Thornton • Nieuws • 09-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

David E. Kelley – de man achter Ally McBeal , The Practice en Boston Legal – maakte zijn nieuwe advocatenserie voor Amazon. Bekijk Billy Bob Thornton ( Fargo ) in de eerste teaser voor Goliath , voorheen bekend als Trial.

Thornton – die het een paar jaar terug nog in de rechtszaal opnam tegen Robert Downey Jr. in The Judge – speelt de aan lager wal geraakte advocaat Billy McBride. Hij brengt het grootste gedeelte van zijn tijd inmiddels door in de kroeg, maar wordt toch weer door een vrouw (Maria Bello) ingeschakeld om een rechtszaak aan te spannen tegen een cliënt (Dwight Yoakam) van het grote advocatenkantoor dat hij zelf ooit meehielp oprichten. Ze ontdekken een samenzwering die reikt tot aan de door William Hurt gespeelde baas.

Andere bijrollen in Goliath zijn er voor Olivia Thirlby ( Dredd ), Sarah Wynter ( 24 ) en Molly Parker ( Deadwood , House of Cards ). Normaal gesproken test Amazon de pilot van een potentiële serie eerst online, maar in het geval van Goliath werd er direct een volledig seizoen besteld. Die eerste reeks bestaat uit 10 afleveringen en gaat op 14 oktober in première.