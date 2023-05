Eerste teaser van Curb Your Enthusiasm S09

Larry David staat voor een lastige keuze in de teaser van de nieuwe reeks van Curb Your Enthusiasm.

Na zes jaar afwezigheid keert de HBO-serie op 1 oktober terug met een negende seizoen. In Nederland zijn de voorgaande acht seizoenen momenteel te bekijken bij Ziggo en de negende reeks zal daar waarschijnlijk ongeveer gelijktijdig van start gaan. In Curb Your Enthusiasm is Larry David (een van de bedenkers van Seinfeld ) te zien als een aangedikte (en sociaal niet al te vaardige) versie van zichzelf. In de eerste teaser zien we hoe David op een Batman-achtige manier wordt verzocht om terug in actie te komen. Hij krijgt straks in de serie wederom gezelschap van castleden Cheryl Hines ( Son of Zorn ), Jeff Garlin ( Handsome ) en Susie Essman (Bolt). Ook J.B. Smoove zal nogmaals terugkeren.