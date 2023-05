Eerste teaser trailer voor Chance met Hugh Laurie • Nieuws • 08-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na House krijgt Hugh Laurie – onlangs te zien in de miniserie The Night Manager – opnieuw de hoofdrol in een televisieserie. Dit keer gaat het om een psychologische thriller, die te zien zal zijn bij streamingdienst Hulu. Bekijk de eerste beelden van Chance.

Laurie speelt wederom iemand uit de medische wereld; zijn personage Eldon Chance werkt als forensisch neuropsychiater in San Francisco. Langzaamaan wordt hij meegezogen in een gewelddadige wereld van identiteitsverwisselingen, mentale aandoeningen en corruptie binnen het politiesysteem. Chanc e heeft verder bijrollen voor onder andere Gretchen Mol ( Boardwalk Empire ), Ethan Suplee ( My Name is Earl ), Paul Adelstein ( Prison Break ) en Diane Farr ( Numb3rs ). De allereerste aflevering werd geregisseerd door Lenny Abrahamson, bekend van de Oscarwinnende film Room.

Chance is gebaseerd op het gelijknamige boek van Kem Nunn, die in het verleden schreef voor series als Deadwood en Sons of Anarchy. Hij ontwikkelde de serie in samenwerking met Desperate Housewives -veteraan Alexandra Cunningham. Hulu heeft veel vertrouwen in Chance , want er zijn al 2 seizoenen – in totaal 22 afleveringen – van het drama besteld. De eerste daarvan gaat op 19 oktober in première bij streamingdienst.