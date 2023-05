Netflix onthult de drie minnaars van Nola Darling (DeWanda Wise) in een eerste sneak peek op She’s Gotta Have It.

De serie van Spike Lee (regisseur van het onlangs op Netflix verschenen Rodney King ) gaat over de drukbezette bijna dertiger Nola, die nog altijd probeert te ontdekken wie ze precies is. Naast haar werk verdeelt ze haar tijd tussen haar vriendinnen en haar drie geliefden; Greer (Cleo Anthony uit Divergent), Jamie (Lyriq Bent uit The Book of Negroes) en Mark (Anthony Ramos uit de musical Hamilton). She's Gotta Have It heeft bijrollen voor Chyna Layne (Precious), Ilfenesh Hadera ( Baywatch ), Margot Bingham (Barbershop: The Next Cut), Sydney Morton (Love, New York) en Joie Lee (Do The Right Thing). De serie is losjes gebaseerd op de gelijknamige speelfilm uit 1986, destijds het regiedebuut van Lee.