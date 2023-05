Eerste blik op tweede seizoen van Glitch • Nieuws • 18-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het tweede seizoen van het Australische Glitch wordt eind november toegevoegd op Netflix.

Het eerste seizoen van de bovennatuurlijke dramaserie werd in eigen land overladen met prijzen. In het najaar van 2016 besloot Netflix daarom de streamingrechten voor Amerika en Europa aan te kopen. Glitch was toen al zeker van een tweede seizoen, dat inmiddels een coproductie met Netflix is geworden. Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje in Australië, waar agent James Hayes (Patrick Brammall) ’s nachts uit bed wordt gehaald voor een wel heel bijzondere zaak. Op het lokale kerkhof zijn zeven personen (waaronder zijn overleden vrouw) op onverklaarbare wijze opgestaan uit de dood. Samen met dokter Elishia McKellar (Genevieve O’Reilly) probeert hij te achterhalen wat er aan de hand is.

Seizoen twee van Glitch gaat op 14 september van start op de Australische televisie. Op 28 november zal de nieuwe reeks vervolgens in zijn geheel worden toegevoegd op Netflix.