Eerste blik op Tom Clancy’s Jack Ryan

Amazon debuteerde de eerste teaser voor hun nieuwe actiedrama Tom Clancy’s Jack Ryan.

Het is de eerste keer dat de door Tom Clancy bedachte Ryan naar televisie komt, maar het personage heeft al een rijke geschiedenis wanneer het gaat om verfilmingen. Zo werd hij op het witte doek gespeeld door Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck en Chris Pine. Op televisie mag John Krasinski het doen. Krasinski is vooral bekend als goedzak Jim Halpert in The Office , maar mocht al eens de actieheld uithangen in de film 13 Hours van regisseur Michael Bay, die de nieuwe Jack Ryan-serie op Amazon produceert. In de tv-versie is Ryan een jonge analist bij de CIA, die op het spoor van een nieuw soort terrorisme, waarmee de hele wereld in gevaar gebracht wordt. Abbie Cornish (Sucker Punch) heeft een bijrol.