Eerste blik op Orphan Black S5 • 14-04-2017

Sarah (Tatiana Maslany) en haar klonen vechten terug in de eerste trailer voor het vijfde (en laatste) seizoen van Orphan Black.

Sinds de start in 2013 is Orphan Black uitgegroeid tot een van de succesvolste dramaseries van BBC America. In de allereerste aflevering is Sarah op een treinstation getuige van de zelfmoord van iemand die als twee druppels water op haar lijkt. Ze besluit haar identiteit aan te nemen en ontdekt dat ze het middelpunt is van een samenzwering omtrent het klonen van mensen. In het laatste seizoen ontdekken Sarah en haar klonen eindelijk het ware verhaal van hun oorsprong. Maslany werd volop geroemd om haar indrukwekkende dubbelrollen in Orphan Black en wist vorig jaar een Emmy te winnen voor haar acteerwerk in de serie. Het laatste seizoen van Orphan Black gaat op 10 juni van start bij BBC America.

Orphan Black is in Nederland te zien op Netflix, waar het vijfde seizoen naar verluidt ook in juni zal verschijnen, hoewel de verlenging van de deal tussen Netflix en BBC America nog niet officieel bevestigd is. Lees ook onze terugblik op het vierde seizoen