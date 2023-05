Eerste aflevering Dead of Summer slaat gelijk dood • Recensie • 29-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De afgelopen tijd zijn er veel kwaliteitsseries voorbijgekomen die op verrassende wijze het horrorgenre uit wisten te diepen. Dead of Summer hoort daar zeer zeker niet bij.

‘Leave now! The longer you stay, the worse it will be, ’ waarschuwt enge klusjesman Dave nadat hij in het donkere bos uit het niets opduikt en de hypernerveuze hoofdpersoon Amy bij de arm grijpt. Even later treffen we een opengesneden hert aan en drijft Dave dood in het zwemvijvertje. Het interesseert niemand iets. Zo begint de serie met clichés en knulligheden. De waarschuwing gold daarom misschien wel voor de kijker: deze serie wordt alleen maar slechter.

Dead of Summer is een nieuwe serie van Freeform, een onderdeel van familiezender ABC dat zich sinds dit jaar specifiek richt op millennials (mensen tussen de 14 en 34). De serie is ontwikkeld door de mensen achter het succesvolle Once upon a Time en in een verder verleden Lost. Helaas blijkt dat geen garantie voor kwaliteit.

De serie draait om Camp Stillwater, een zomerkamp voor kinderen, idyllisch gelegen aan een meer in het bos. We maken kennis met Deborah Carpenter, de eigenaresse die in haar eerste scène direct duidelijk maakt dat ze haar ziel, zaligheid en familiekapitaal in dit kamp heeft gestopt. Ze voert een groep jongeren aan die de kinderen gaan begeleiden. Deze jongeren hebben zelf als kind ook dit kamp bezocht, maar hoofdpersoon Amy is een buitenbeentje. Een trauma leidde haar naar het kamp.

Volgens de makers is Dead of Summer bedoeld als een hommage aan de jaren 80 horrorfilms. Op de geinige soundtrack na (met nummers van R.E.M., The Cure en Guns N’ Roses) is daar echter weinig van te merken. Deze eerste aflevering heeft geen humor, geen bloed en geen bloot – toch wel de drie kernwaarden van het genre uit de eighties. En ook spanning ontbreekt. De schrikmomenten zijn zo slecht gemonteerd dat het effect binnen een fractie van een seconde teniet wordt gedaan. De dialogen zijn onbeholpen, clichématig en ongeloofwaardig.

Het is ook nog maar de vraag of de millennials-doelgroep wel zo veel heeft met de jaren 80 – de makers van deze serie in ieder geval niet.

Vanaf 28 juni op Freeform (ABC)