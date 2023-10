Een pop zoals ik: documentaire in oktober te zien bij de NPO

In oktober kun je bij de NPO kijken naar de documentaire Een pop zoals ik, waarin de invloed van (het uiterlijk van) poppen op jonge kinderen nader wordt onderzocht. Welke poppen zijn er voor kinderen van kleur, kinderen met fysieke uitdagingen, kinderen met medische aandoeningen, of kinderen die er net even anders uitzien? Volgens pedagoog en psycholoog Jillian Emanuels kampen bijvoorbeeld kinderen van kleur en bi-culturele kinderen vaak met een negatief zelfbeeld, omdat er geen poppen zijn waar ze zichzelf in kunnen herkennen. Verschillende kinderen en hun moeders komen in de documentaire aan het woord en er is aandacht voor Ellen Brudet, ook wel 'tante pop' genoemd, die tien jaar geleden een winkel begon waar zwarte poppen verkocht worden. De docu werd geregisseerd door Cinta Forger.