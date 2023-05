Een nieuwe diersoort komt tot leven in Okja-trailer • Nieuws • 16-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een jonge meisje (Seo-Hyun Ahn) bouwt een speciale band op met het bijzondere beest Okja in de trailer voor de gelijknamige Netflix-film.

Okja is het nieuwste wapenfeit van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho, bekend van The Host en Snowpiercer. Hij maakte de film exclusief voor Netflix, omdat zij bereid waren hem volledige creatieve vrijheid en het grootste budget uit zijn carrière te verstrekken. Okja mengt drama met humor en avontuur en volgt een gigantisch dier dat in een laboratorium is ontwikkeld als slachtvee, maar uiteindelijk weet te ontsnappen. Hij wordt gevonden door een tienjarig meisje, die besluit voor hem te zorgen. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de creatie van Okja zetten echter alles op alles om hem terug in het bezit te krijgen. De film heeft bijrollen voor Paul Dano, Giancarlo Esposito, Jake Gyllenhaal en Tilda Swinton.

Okja ging eind vorige maand in première op het filmfestival van Cannes en een aantal reacties op die screening zitten verwerkt in de nieuwe trailer. De film verschijnt op 28 juni bij Netflix.