Eén Grote Familie: trailer voor komische dramaserie van Videoland met Chantal Janzen

Komend weekend verschijnt de komische dramaserie Eén Grote Familie bij Videoland (en op RTL 4) en vandaag werden de eerste beelden vrijgegeven. De serie vertelt het verhaal van Julia (Chantal Janzen) die met haar twee dochters en zoontje bij haar nieuwe vriend Taco (Lykele Muus) en zijn twee dochters en zoon intrekt. Samen moeten ze leren omgaan met hun nieuwe leven en nieuwe (bonus)familieleden, wat gepaard gaat met herkenbare, komische, ontroerende en ook moeilijke momenten. Verdere rollen zijn er voor Jeroen van Koningsbrugge (vanaf 13 oktober bij Videoland te zien in nieuwe afleveringen van TAFKAL), Joy Delima (Happy Ending) en Selin Akkulak (Sihame). De serie werd bedacht door Janzen zelf, die daarvoor inspiratie haalde uit haar eigen leven. De regie was in handen van onder meer Will Koopman (Oogappels, Familie Kruys).